В Крыму снизят цены на топливо на автозаправках сетей «АТАН» и «ТЭС»

С 13 июня в Крыму снизят цены на топливо на автозаправках сетей «АТАН» и «ТЭС». Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

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Он рассказал, что договорился с руководством сетей, и новые цены начнут действовать с 00:00 часов субботы.

Уточняется, что бензин марки АИ-92 будет стоить 79 рублей за литр, бензин АИ-95 — 86 рублей, дизельное топливо — 85 рублей за литр. При этом Аксенов подчеркнул, что работа по снижению цен продолжается и с другими работающими в Крыму трейдерами.

Ранее генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в интервью НСН заметил, что полная отмена техосмотра лишит работы целую отрасль, однако эта процедура требует упрощения, поэтому внедрение возможности проходить его онлайн является хорошим компромиссом.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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