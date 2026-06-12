Известно, что миграционный пакт ЕС включает обязательную регистрацию и проверку на безопасность всех нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих границы союза, ускоренные пограничные процедуры и введение более строгих механизмов для депортации тех, кто получил отказ в предоставлении защиты. Также документ предусматривает жесткие процедуры предоставления убежища: сокращение сроков рассмотрения заявлений и более строгие правила в отношении злоупотреблений и повторных заявлений.

В сообщении председателя ЕК указано, что пакт «сочетается с активной миграционной дипломатией, технологически развитой защитой границ», а также новыми правилами, которые повысят эффективность возвращения мигрантов, как это изложено в Европейской стратегии управления убежищем и миграцией. Согласно данным ЕК, число незаконных пересечений границы ЕС уже снизилось на 55% по сравнению с двумя годами ранее.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в НАТО признали, что Россия не стремится к конфликту с альянсом.