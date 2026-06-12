В ЕС вступил в силу пакт о миграции и убежище

12 июня в Евросоюзе вступил в силу пакт о миграции и убежище, принятый в мае 2024 года. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, пакт о миграции и убежище обеспечат более надежные внешние границы, солидарность между государствами-членами и более эффективные процедуры предоставления убежища и возвращения. Отмечается, что в ЕС впервые начнет действовать всеобъемлющая система миграции и предоставления убежища, что также обеспечит баланс между солидарностью и ответственностью, передает «Интерфакс».

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Известно, что миграционный пакт ЕС включает обязательную регистрацию и проверку на безопасность всех нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих границы союза, ускоренные пограничные процедуры и введение более строгих механизмов для депортации тех, кто получил отказ в предоставлении защиты. Также документ предусматривает жесткие процедуры предоставления убежища: сокращение сроков рассмотрения заявлений и более строгие правила в отношении злоупотреблений и повторных заявлений.

В сообщении председателя ЕК указано, что пакт «сочетается с активной миграционной дипломатией, технологически развитой защитой границ», а также новыми правилами, которые повысят эффективность возвращения мигрантов, как это изложено в Европейской стратегии управления убежищем и миграцией. Согласно данным ЕК, число незаконных пересечений границы ЕС уже снизилось на 55% по сравнению с двумя годами ранее.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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