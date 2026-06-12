Путин оценил развитие Министерства обороны в условиях СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны страны активно развивается как высокотехнологичное ведомство. Об этом глава государства сообщил на встрече в Кремле с военнослужащими — участниками специальной военной операции.

«Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством, и эта тенденция имеет специфику к нарастанию», — отметил Путин.

Он добавил, что такое развитие открывает широкие возможности для военнослужащих, в том числе для ветеранов СВО, которые даже при определенных ограничениях по здоровью могут продолжать работу и чувствовать свою востребованность.

Путин разрешил ЦБ, Росинкасу, Сбербанку и Спецсвязи сбивать БПЛА

Президент также обратил внимание на то, что министр обороны Андрей Белоусов регулярно занимается вопросами экипировки бойцов.

По словам Путина, глава военного ведомства постоянно контролирует проблемы связи, обмундирования и нагрузки, которую военнослужащим приходится носить на себе.

Между тем 73% россиян доверяют Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры