Путин оценил развитие Министерства обороны в условиях СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны страны активно развивается как высокотехнологичное ведомство. Об этом глава государства сообщил на встрече в Кремле с военнослужащими — участниками специальной военной операции.
«Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством, и эта тенденция имеет специфику к нарастанию», — отметил Путин.
Он добавил, что такое развитие открывает широкие возможности для военнослужащих, в том числе для ветеранов СВО, которые даже при определенных ограничениях по здоровью могут продолжать работу и чувствовать свою востребованность.
Президент также обратил внимание на то, что министр обороны Андрей Белоусов регулярно занимается вопросами экипировки бойцов.
По словам Путина, глава военного ведомства постоянно контролирует проблемы связи, обмундирования и нагрузки, которую военнослужащим приходится носить на себе.
Между тем 73% россиян доверяют Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ГД предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми
- Путин назвал численность группировки российских войск в зоне СВО
- Путин: Страны НАТО развязали войну против России
- Представитель Свиридовой опроверг сообщения о сокращении концертов из-за болезни певицы
- Путин оценил развитие Министерства обороны в условиях СВО
- СМИ: Умер британский художник Дэвид Хокни
- Адаму Кадырову повторно присвоили звание Героя Чечни
- В Оборонном комитете Швеции допустили скорое начало войны РФ и НАТО
- Композитор Сапожников с супругой погибли в ДТП с электричкой
- Безруков назвал Булукову идеальным кризисным менеджером