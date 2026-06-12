Путин оценил развитие Министерства обороны в условиях СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны страны активно развивается как высокотехнологичное ведомство. Об этом глава государства сообщил на встрече в Кремле с военнослужащими — участниками специальной военной операции.

«Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством, и эта тенденция имеет специфику к нарастанию», — отметил Путин.

Он добавил, что такое развитие открывает широкие возможности для военнослужащих, в том числе для ветеранов СВО, которые даже при определенных ограничениях по здоровью могут продолжать работу и чувствовать свою востребованность.