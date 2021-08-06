«Вежливый штамм». В РАН рассказали о российском варианте коронавируса

По его словам, сразу после того, как российский штамм был идентифицирован, его зарегистрировали в международной базе, однако неделю назад Всемирная организация здравоохранения отменила это решение.

«Российский штамм оказался более деликатным, более вежливым, нежели индийский, который его вытеснил», — заявил Тотолян.

При этом академик отметил, что еще пару месяцев назад на территории страны встречался российский штамм — 5 процентов от общего числа зараженных в Санкт-Петербурге и 18 процентов в Псковской области.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поспорил с главой ВОЗ об эффективности вакцин против новых штаммов.

