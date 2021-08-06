«Вежливый штамм». В РАН рассказали о российском варианте коронавируса
Еще в феврале был зафиксирован российский штамм коронавируса, однако затем он был вытеснен индийским штаммом, заявил телеканалу «Звезда» академик РАН Арег Тотолян.
По его словам, сразу после того, как российский штамм был идентифицирован, его зарегистрировали в международной базе, однако неделю назад Всемирная организация здравоохранения отменила это решение.
«Российский штамм оказался более деликатным, более вежливым, нежели индийский, который его вытеснил», — заявил Тотолян.
При этом академик отметил, что еще пару месяцев назад на территории страны встречался российский штамм — 5 процентов от общего числа зараженных в Санкт-Петербурге и 18 процентов в Псковской области.
Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поспорил с главой ВОЗ об эффективности вакцин против новых штаммов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru