Умерла актриса из сериала «Альф» Энн Шедин

Американская актриса Энн Шедин умерла на 78-м году жизни. Об этом говорится в заявлении семьи в соцсетях артистки.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Шедин скончалась в окружении близких. Причина ее смерти не называется, пишет 360.ru.

Энн Шедин родилась в 1949 году в американском Портленде. Артистка начала актерскую карьеру на Гавайях, затем Шедин продолжила ее в Нью-Йорке. Актриса снималась в кино с 1970-х годов, наибольшую известность ей принесла роль Кейт Таннер в телесериале «Альф».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАктрисаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры