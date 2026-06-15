Умерла актриса из сериала «Альф» Энн Шедин
15 июня 202609:40
Юлия Савченко
Американская актриса Энн Шедин умерла на 78-м году жизни. Об этом говорится в заявлении семьи в соцсетях артистки.
Шедин скончалась в окружении близких. Причина ее смерти не называется, пишет 360.ru.
Энн Шедин родилась в 1949 году в американском Портленде. Артистка начала актерскую карьеру на Гавайях, затем Шедин продолжила ее в Нью-Йорке. Актриса снималась в кино с 1970-х годов, наибольшую известность ей принесла роль Кейт Таннер в телесериале «Альф».
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