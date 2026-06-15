СМИ: Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет войска из Ливана

По данным СМИ, Нетаньяху дал понять, что израильская армия останется на занимаемых ею позициях в Ливане. Военные продолжат действовать против движения «Хезболла», они намерены уничтожать «террористическую инфраструктуру» и реагировать на любые нападения на Израиль.

Ранее США и Иран достигли мирного соглашения, пишет Ura.ru. Оно предусматривает в том числе прекращение военных операций на всех направлениях, включая Ливан.

