СМИ: Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет войска из Ливана

Израиль не будет выводить свои войска из Ливана и не обязан выполнять «ливанскую оговорку» в соглашении между США и Ираном, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху американскому президенту Дональду Трампу. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, Нетаньяху дал понять, что израильская армия останется на занимаемых ею позициях в Ливане. Военные продолжат действовать против движения «Хезболла», они намерены уничтожать «террористическую инфраструктуру» и реагировать на любые нападения на Израиль.

Ранее США и Иран достигли мирного соглашения, пишет Ura.ru. Оно предусматривает в том числе прекращение военных операций на всех направлениях, включая Ливан.

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ФОТО: РИА Новости
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