В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Так, в Шебекине при детонации FPV-дрона на остановке получили травмы два человека.

В Тульской области три человека погибли из-за атаки БПЛА

«Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины - проникающее ранение грудной клетки», - указали в оперштабе.

Кроме того, в хуторе Ржавец при атаке дрона на автомобиль «Газель» пострадал водитель.

Раненых доставили в больницу.

Ранее в белгородском Грайвороне при отражении атаки БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан», пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиПострадавшиеБелгородская область

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