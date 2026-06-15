В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека
Три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Так, в Шебекине при детонации FPV-дрона на остановке получили травмы два человека.
«Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины - проникающее ранение грудной клетки», - указали в оперштабе.
Кроме того, в хуторе Ржавец при атаке дрона на автомобиль «Газель» пострадал водитель.
Раненых доставили в больницу.
Ранее в белгородском Грайвороне при отражении атаки БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан», пишет Ura.ru.
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