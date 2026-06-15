Россиянам напомнили о еще двух коротких рабочих неделях в 2026 году

Еще две коротких рабочих недели ожидает россиян в 2026 году при пятидневном рабочем графике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производственный календарь.

Так, сокращенная рабочая неделя планируется в ноябре в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. В этому году праздник выпадает на среду.

Кроме того, короткая рабочая неделя ожидает граждан в декабре в преддверии Нового года. Она продлится всего три дня, с 28 по 30 декабря.

Ранее россияне ушли на длинные выходные с 12 по 14 июня. Они были приурочены ко Дню России, который в 2026 году выпал на пятницу, напоминает 360.ru.

