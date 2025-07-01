Ветеринары бьют тревогу из-за опасности «накуривания» животных
Ветеринары приравнивают организм животных к организму ребенка, который не имеет устойчивости к ядам и в разы более чувствителен к токсинам, заявил НСН Михаил Шеляков.
Здоровью обезьяны из крымского парка «Тайган», которой девушка дала покурить вейп, могут грозить тяжелые последствия, вплоть до травмирования стенок желудка и кишечной непроходимости, если она проглотила детали устройства. Об этом в беседе с НСН рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Девушка ранее дала покурить электронную сигарету орангутану Дане. Видео происходящего она позже опубликовала в своих соцсетях. В парке заявили, что состояние животного ухудшилось: обезьяна вялая и мало ест. Работники парка переживают, что Дана могла проглотить пластиковую крышку от вейпа. Шеляков указал на возрастающие риски при проглатывании деталей вейпа.
«Как потом оказалось, он там что-то разгрыз и проглотил. Конечно, в этом случае количество токсических веществ возрастает в тысячи раз. Может быть, с одной затяжки и ничего не будет кроме аллергических реакций, хотя мы животных по здоровью приравниваем к детям и, конечно, их организм не приспособлен к ядам. Ребенка отравить легче, чем взрослого человека. У курильщиков, наркоманов и алкоголиков, как известно, возникает устойчивость. Через органы дыхания в организм все-таки поступит низкое количество ядов, а вот если разгрызть кассету или электронное устройство, которое содержит тяжелые металлы, аккумулятор, различные металлические схемы, то, конечно, это может привести к плачевным последствиям. Это и интоксикация, и травмирование стенки желудка или кишечника, и даже кишечная непроходимость», - рассказал он.
При этом врач заявил, что возникают и вопросы к администрации парка, которая допустила возможность такого близкого контакта между посетителем и животным.
«Поступок этой девушки, конечно, отвратителен. Нельзя беззащитным животным, которые нам доверяют, давать вот такие вещи. И, конечно же, вопрос к администрации самого зоопарка. Как так получается, что есть прямой контакт между посетителями и подопечными, потому что кто-то вейп дал, а кто-то и яд даст», - отметил он.
Ситуация с орангутаном из «Тайгана» не уникальная. В Сети часто появляются видеоролики, где люди курят и выпускают дым на кошек, собак и других животных, пытаясь в шутку их «накурить». Врач подчеркнул, что даже просто такой ароматизированный дым может привести к трагическим последствиям для животного.
«Это все очень опасно, причем это могут быть и немедленные реакции в виде аллергических, например, спазмы дыхательной мускулатуры. Есть и отсроченные реакции, например, бронхит или заболевания сердца. Как мы знаем из медицинской статистики, есть пассивное курение, которое не менее опасно. А то, что для людей приятно, допустим, какие-то там цитрусовые, фруктовые ноты, то для животных может быть аллергеном», - подытожил он.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что девушке, давшей орангутану вейп, грозит административное правонарушение за жестокое обращение с животным и причинение вреда имуществу парку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Москвы подаст в суд на Netflix из-за плагиата в «Игре в кальмара»
- Киселев раскритиковал желание Армении отказаться от российского ТВ
- США ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group
- Памятное мероприятие о военкоре «Известий» Федорчаке прошло в Крыму
- В Баку арестовали главу редакции и шеф-редактора «Sputnik-Азербайджан»
- Нагиев, Рожков и Картункова снимутся в фильме «Елки 12»
- В России допустили, что глава Гагаузии Гуцул получит большой тюремный срок
- «Большая экосистема»: В Госдуме исключили блокировку Telegram в России
- В Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май
- В Нижегородской области потерпел крушение Су-34
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru