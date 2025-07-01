При этом врач заявил, что возникают и вопросы к администрации парка, которая допустила возможность такого близкого контакта между посетителем и животным.

«Поступок этой девушки, конечно, отвратителен. Нельзя беззащитным животным, которые нам доверяют, давать вот такие вещи. И, конечно же, вопрос к администрации самого зоопарка. Как так получается, что есть прямой контакт между посетителями и подопечными, потому что кто-то вейп дал, а кто-то и яд даст», - отметил он.

Ситуация с орангутаном из «Тайгана» не уникальная. В Сети часто появляются видеоролики, где люди курят и выпускают дым на кошек, собак и других животных, пытаясь в шутку их «накурить». Врач подчеркнул, что даже просто такой ароматизированный дым может привести к трагическим последствиям для животного.

«Это все очень опасно, причем это могут быть и немедленные реакции в виде аллергических, например, спазмы дыхательной мускулатуры. Есть и отсроченные реакции, например, бронхит или заболевания сердца. Как мы знаем из медицинской статистики, есть пассивное курение, которое не менее опасно. А то, что для людей приятно, допустим, какие-то там цитрусовые, фруктовые ноты, то для животных может быть аллергеном», - подытожил он.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что девушке, давшей орангутану вейп, грозит административное правонарушение за жестокое обращение с животным и причинение вреда имуществу парку.

