Без скверного характера: Россиянам посоветовали брать кошек из приюта
Ветеринарный врач Михаил Шеляков заявил НСН, что в мегаполисах люди чаще заводят кошек, чем собак.
Если взять кошку из приюта, отношения с ней будут замечательными, животное будет благодарно и не покажет свой «скверный характер», заявил НСН ветеринарный врач Михаил Шеляков.
Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare, не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Шеляков рассказал, как найти свою кошку.
«У нас в России одинаково любят всех животных, у нас и собаки, и кошки, и хомяки, и крысы, и попугаи популярны. Все чаще люди заводят разных животных, даже более экзотических. Это говорит о здоровом обществе. Кошек больше в мегаполисах, потому что ритм жизни в городах такой. С кошкой не надо гулять, она меньше по размеру. С большими собаками всегда есть некоторые сложности, не все могут себе позволить», - рассказал он.
Он напомнил, что кошка выбирает себе одного хозяина, с которым наиболее близка.
«Самые благодарные, конечно, уличные кошки. Сегодня на улицах можно встретить и породистых кошек, смешанных. Если вы с улицы кошку взяли, она будет всю жизнь вам благодарна, что вы ей дали дом. Поэтому надо присмотреться к приютам, если хотите себе завести кошку. У вас с этой кошкой будут очень замечательные отношения, потому что это благодарные существа. А если покупать, может и скверный характер быть. Котят часто балуют, потом они могут себя плохо вести. При выборе кошек надо всегда ориентироваться на свою интуицию. Ваше внутреннее чувство подскажет, ваше это животное или нет. Кошки не живут в стаях, она всегда выбирает кого-то одного из всей семьи, будет наиболее близка только с ним», - подытожил собеседник НСН.
Почти каждый ребенок мечтает о питомце, но детям необходимо объяснять правила взаимодействия с животными, сказала в эфире НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
