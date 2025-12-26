Ветеринар предупредил об опасности импортного корма для животных
Михаил Шеляков заявил НСН, что сейчас западные бренды попадают в Россию параллельным импортом, что может влиять на качество, корм может портиться.
Российские производители предложили достойную замену западным брендам в сфере корма для животных, заявил НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Россия за последние годы значительно усиливает производство кормов для домашних животных, постепенно переходя от импорта к экспорту, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Страна ускорила производство кормов для домашних животных, увеличив его на 1,25 млн тонн. Впервые экспортируются 100 тыс. тонн. В 2023 году в шести регионах страны открылись новые заводы, что позволило уменьшить импорт. Шеляков рассказал о качестве таких кормов.
«Нет кормов хороших и плохих, есть подходящие и неподходящие. У нас есть какое-то убеждение, что импортный продукт лучше, но это спорный вопрос. Сейчас западные бренды попадают к нам параллельным импортом, что может влиять на качество, это длительный путь, корм может портиться, так как нарушаются правила транспортировки, хранения и так далее. Сейчас многие обратили внимание на российского производителя, у нас есть из чего выбрать. Импорт стал также более недоступен из-за высоких цен, так как логистика серьезно усложнилась. За ту же самую цену сегодня можно купить хороший российский корм», - отметил он.
При этом он добавил, что российские производители пока не предложили продукт для животных с особенностями здоровья.
«Российских кормов гораздо меньше в сегменте специальных назначений, когда у животного какие-то проблемы или особенности здоровья. Таких кормов на рынке всегда было не так много. У некоторых животных аллергия на весь белок, например. Российские производители сейчас пока ничего не предложили в этом сегменте, потому что это не массовая история, а производство затратное», - добавил собеседник НСН.
С 2020 года чек на ветеринарные услуги вырос в два раза, потому что в России не хватает своих препаратов и инструментов, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище
- Ветеринар предупредил об опасности импортного корма для животных
- Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем
- В России объяснили, кому навредят канцерогены в китайских покрышках
- «Дороже Турции»: В туристической отрасли назвали проблемы российской санаториев
- Адвокат раскрыл, почему регионы не могут менять требования к тонировке автомобилей
- Россиянам рассказали, как восстановить питание после праздников
- В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины
- Адвокат Лурье заявила, что Долину попросили освободить квартиру до 30 декабря
- Над Крымом и Черным морем сбили более 20 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru