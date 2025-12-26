Ветеринар предупредил об опасности импортного корма для животных

Михаил Шеляков заявил НСН, что сейчас западные бренды попадают в Россию параллельным импортом, что может влиять на качество, корм может портиться. 

Российские производители предложили достойную замену западным брендам в сфере корма для животных, заявил НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Россия за последние годы значительно усиливает производство кормов для домашних животных, постепенно переходя от импорта к экспорту, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Страна ускорила производство кормов для домашних животных, увеличив его на 1,25 млн тонн. Впервые экспортируются 100 тыс. тонн. В 2023 году в шести регионах страны открылись новые заводы, что позволило уменьшить импорт. Шеляков рассказал о качестве таких кормов.

«Нет кормов хороших и плохих, есть подходящие и неподходящие. У нас есть какое-то убеждение, что импортный продукт лучше, но это спорный вопрос. Сейчас западные бренды попадают к нам параллельным импортом, что может влиять на качество, это длительный путь, корм может портиться, так как нарушаются правила транспортировки, хранения и так далее. Сейчас многие обратили внимание на российского производителя, у нас есть из чего выбрать. Импорт стал также более недоступен из-за высоких цен, так как логистика серьезно усложнилась. За ту же самую цену сегодня можно купить хороший российский корм», - отметил он.

При этом он добавил, что российские производители пока не предложили продукт для животных с особенностями здоровья.

«Российских кормов гораздо меньше в сегменте специальных назначений, когда у животного какие-то проблемы или особенности здоровья. Таких кормов на рынке всегда было не так много. У некоторых животных аллергия на весь белок, например. Российские производители сейчас пока ничего не предложили в этом сегменте, потому что это не массовая история, а производство затратное», - добавил собеседник НСН.

С 2020 года чек на ветеринарные услуги вырос в два раза, потому что в России не хватает своих препаратов и инструментов, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
