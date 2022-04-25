Ветераны МВД добились «отмены» иностранной музыки в курских ТЦ

Иностранная музыка исчезла из курских ТЦ еще в начале апреля – сразу после первых жалоб. Инициативу проявил совет ветеранов МВД центрального округа Курска, их позицию представил губернатору Роману Старовойту Уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов.

«Стоит отметить, что проблема, поднятая в обращении ветеранов МВД, возникла не вчера. Россиянам очень долго и упорно насаждались чуждые деструктивные идеи и ценности», - заметил он.