Ветераны МВД добились «отмены» иностранной музыки в курских ТЦ

Власти Курской области «рекомендовали» заменить музыкальный репертуар в торговых центрах региона «в пользу качественного отечественного». Об этом сообщает сетевое издание «Курские известия» со ссылкой на замгубернатора Виктора Карамышева.

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Иностранная музыка исчезла из курских ТЦ еще в начале апреля – сразу после первых жалоб. Инициативу проявил совет ветеранов МВД центрального округа Курска, их позицию представил губернатору Роману Старовойту Уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов.

«Стоит отметить, что проблема, поднятая в обращении ветеранов МВД, возникла не вчера. Россиянам очень долго и упорно насаждались чуждые деструктивные идеи и ценности», - заметил он.

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При этом чиновники рассылали просьбы предпринимателям заменить иностранную музыку, обосновывая их «большим числом обращений граждан», якобы недовольных «иностранщиной» в дни проведения спецоперации на Украине, говорится в материале.

Курская область граничит с Украиной, и в последние дни из региона приходят тревожные новости. Курский губернатор ранее рассказывал о нескольких обстрелах границы из минометов, а утром 25 апреля российские ПВО сбили там два украинских беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьМузыкаМВДСиловики
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