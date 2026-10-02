Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский и наблюдал за учениями «Центр-2026»

Президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области. Там наблюдал за стратегическим командно-штабным учением «Центр-2026».

СК: Экс-министров обороны Украины Резникова и Федорова объявили в международный розыск

К ним подключили свыше 47 тысяч военнослужащих. Задачи выполняются на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главная цель — совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии.

Участники на практике применяют новое вооружение и технику. Все задачи решаются с учетом опыта спецоперации. Свои контингенты отправили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан. Казахстан и Конго действуют как оперативные группы. Плюс делегации 55 государств.

О ходе учения главе государства доложили министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

Ранее военэксперт Андрей Колесник рассказал, когда будет полностью освобожден Донбасс.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинМинобороны РФАрмия

Горячие новости

Все новости

партнеры