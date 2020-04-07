Ветеранов могут не пригласить на парад Победы из-за коронавируса

Он пояснил, что решение принято для того, чтобы оградить пожилых граждан, находящихся в группе риска, от заражения опасной инфекцией, передает Ura.ru.

В то же время Песков сообщил, что никаких решений по переносу парада Победы пока не принималось, пишут argumenti.ru.

2 апреля стало известно, что из-за ситуации с эпидемией коронавируса власти РФ рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. Одним из вариантов может стать его проведение как и планировалось 9 мая, но без зрителей.



