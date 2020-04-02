Парад Победы могут перенести на осень или провести без зрителей 9 мая

Из-за ситуации с эпидемией коронавируса власти РФ рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Минобороны и Кремле.

Рассматривается возможность переноса мероприятия на осень, чтобы провести его в полноформатном режиме. В этом случае событие будет посвящено окончанию Второй мировой войны, отмечает «Газета.ру».

Еще одним вариантом может стать проведение парада Победы как и планировалось 9 мая, но без зрителей.

Песков: Решение о переносе Парада Победы не принималось

Не исключен также перенос мероприятия на начало ноября, сообщает Ura.ru.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по изменению планов относительно проведения парада Победы в Москве 9 мая, посвященного 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не принималось. По его словам, ситуация с коронавирусом постоянно мониторится. Ранее Песков также сообщал, что проведение мероприятия будут зависеть от динамики распространения коронавируса.



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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
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