Парад Победы могут перенести на осень или провести без зрителей 9 мая
Из-за ситуации с эпидемией коронавируса власти РФ рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Минобороны и Кремле.
Рассматривается возможность переноса мероприятия на осень, чтобы провести его в полноформатном режиме. В этом случае событие будет посвящено окончанию Второй мировой войны, отмечает «Газета.ру».
Еще одним вариантом может стать проведение парада Победы как и планировалось 9 мая, но без зрителей.
Не исключен также перенос мероприятия на начало ноября, сообщает Ura.ru.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по изменению планов относительно проведения парада Победы в Москве 9 мая, посвященного 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не принималось. По его словам, ситуация с коронавирусом постоянно мониторится. Ранее Песков также сообщал, что проведение мероприятия будут зависеть от динамики распространения коронавируса.
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