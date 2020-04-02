Парад Победы могут перенести на осень или провести без зрителей 9 мая

Из-за ситуации с эпидемией коронавируса власти РФ рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Минобороны и Кремле.

Рассматривается возможность переноса мероприятия на осень, чтобы провести его в полноформатном режиме. В этом случае событие будет посвящено окончанию Второй мировой войны, отмечает «Газета.ру».

Еще одним вариантом может стать проведение парада Победы как и планировалось 9 мая, но без зрителей.