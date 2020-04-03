Миронов предложил перенести Парад Победы на 24 июня

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил перенести парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с распространением коронавируса.

Парад Победы могут перенести на осень или провести без зрителей 9 мая

«Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь страны, в том числе в подготовку и организацию великого праздника нашего народа», - сказал Миронов.

В этой связи, считает политик, было бы целесообразно перенести Парад Победы на 24 июня. Он напомнил, что именно в этот день в 1945 году в Москве был проведен Парад Победы.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что подготовка к московскому параду идет по плану.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,что решение об отмене или переносе парада еще не принималось, однако рассматриваются все варианты, сообщает RT.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташой
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