Миронов предложил перенести Парад Победы на 24 июня

«Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь страны, в том числе в подготовку и организацию великого праздника нашего народа», - сказал Миронов.



В этой связи, считает политик, было бы целесообразно перенести Парад Победы на 24 июня. Он напомнил, что именно в этот день в 1945 году в Москве был проведен Парад Победы.



Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что подготовка к московскому параду идет по плану.



В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,что решение об отмене или переносе парада еще не принималось, однако рассматриваются все варианты, сообщает RT.

