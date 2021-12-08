Ветеран угрозыска: Решение ЦБ о возврате украденных денег родит новую индустрию

Алексей Лобарев уверен, что появится новая армия мошенников, которые будут пытаться обмануть банки. 

Если банки будут обязаны возвращать часть денежных средств жертвам мошенников, это породит новые преступные схемы, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«Я думаю, мы на грабли опять будем наступать, потому что было у нас уже такое, мы проходили уже. Лет семь-восемь назад страховые компании возвращали за угон машины или поджог, мошенники приобретали машины, оформляли их, отдавали свои документы, угоняли машины в другие регионы. Машина где-то далеко, номера перебиты, он заявляет об угоне. Поэтому телефонное мошенничество, я гарантирую, будет целая армия людей, которым это понравится. Сегодня наши мошенники очень изобретательны, это родит новую индустрию», - рассказал Лобарев.

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Ранее стало известно, что ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки страны должны будут возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. При этом необходимо будет четко разграничивать, в какой ситуации с мошенническим списанием средств с карты виноват банк, а в какой – сам клиент. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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