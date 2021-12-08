Ветеран угрозыска: Решение ЦБ о возврате украденных денег родит новую индустрию

Если банки будут обязаны возвращать часть денежных средств жертвам мошенников, это породит новые преступные схемы, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«Я думаю, мы на грабли опять будем наступать, потому что было у нас уже такое, мы проходили уже. Лет семь-восемь назад страховые компании возвращали за угон машины или поджог, мошенники приобретали машины, оформляли их, отдавали свои документы, угоняли машины в другие регионы. Машина где-то далеко, номера перебиты, он заявляет об угоне. Поэтому телефонное мошенничество, я гарантирую, будет целая армия людей, которым это понравится. Сегодня наши мошенники очень изобретательны, это родит новую индустрию», - рассказал Лобарев.