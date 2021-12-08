Интернет-омбудсмен: Возврат украденных денег повысит цену банковских услуг

Стоимость банковского обслуживания возрастет, если банки будут обязаны возмещать деньги клиентам – жертвам мошенников, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«Любой такого класса закон увеличит стоимость того же банковского обслуживания, потому что все это должно лечь на плечи потребителя, клиента, банк не может материализовать деньги из воздуха. Также нужно помнить, что пострадать от мошеннических действий – на сегодняшний день это сложная юридическая конструкция, поскольку человек делает все добровольно», - объяснил Мариничев.

Если банки будут обязаны возвращать часть денежных средств жертвам мошенников, это породит новые преступные схемы, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН ранее.

