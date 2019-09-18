Ветеран ФСБ объяснил, зачем Сноудену предлагали работать на спецслужбы РФ

«Дело спецслужб – защищать интересы государства, использовать любую возможность для этого. Это работая такая. Если сотрудник спецслужб получает в свое распоряжение представителя ЦРУ, который загнан в угол, гнобит свое правительство и ему грозит электрический стул – а почему бы не предложить ему поработать на наши спецслужбы, которые ничего плохого ему не сделали. Это естественный вариант», - сказал он.

Ветеран спецслужб добавил, что своими действиями Сноуден, безусловно, нанес серьезный ущерб по интересам США.

«С точки зрения отказался он или нет – это уже его право. Сейчас он может написать в книге все, что хочет, но дело в том, что он действительно своими действиями нанес серьезный удар по престижу и интересам США. Другое дело – его мотивы. Он исходил из благородных целей, считал, что нужно донести до мировой общественности, что США лезут во все возможные и невозможные секреты, в том числе своих союзников», - отметил Луценко.

Ранее адвокат Сноудена в России Анатолий Кучерена подтвердил НСН, что Сноуден два года назад женился на своей подруге Линдси Миллс. Церемония бракосочетания прошла в одном из московских ЗАГСов в порядке «живой очереди».

