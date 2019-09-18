Ветеран ФСБ объяснил, зачем Сноудену предлагали работать на спецслужбы РФ
Отставной полковник ФСБ заявил в эфире НСН, что было бы странно, если бы российская сторона не пыталась склонить Сноудена к сотрудничеству.
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, что в 2013 году, когда он прибыл в Россию, его пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ). Разоблачитель заявил, что в аэропорту Шереметьево его завели в отдельную комнату и предложили сотрудничество. Однако он, по его словам, не дал договорить собеседнику, чтобы впоследствии возможную запись их разговора нельзя было использовать против него.
Полковник ФСБ в отставке Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что было бы странно, если российские спецслужбы не попытались завербовать Сноудена.
«Дело спецслужб – защищать интересы государства, использовать любую возможность для этого. Это работая такая. Если сотрудник спецслужб получает в свое распоряжение представителя ЦРУ, который загнан в угол, гнобит свое правительство и ему грозит электрический стул – а почему бы не предложить ему поработать на наши спецслужбы, которые ничего плохого ему не сделали. Это естественный вариант», - сказал он.
Ветеран спецслужб добавил, что своими действиями Сноуден, безусловно, нанес серьезный ущерб по интересам США.
«С точки зрения отказался он или нет – это уже его право. Сейчас он может написать в книге все, что хочет, но дело в том, что он действительно своими действиями нанес серьезный удар по престижу и интересам США. Другое дело – его мотивы. Он исходил из благородных целей, считал, что нужно донести до мировой общественности, что США лезут во все возможные и невозможные секреты, в том числе своих союзников», - отметил Луценко.
Ранее адвокат Сноудена в России Анатолий Кучерена подтвердил НСН, что Сноуден два года назад женился на своей подруге Линдси Миллс. Церемония бракосочетания прошла в одном из московских ЗАГСов в порядке «живой очереди».
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