Сноуден женился в Москве в порядке «живой очереди». Подробности

«Я, конечно, в курсе всех этих событий. Подробности рассказывать не буду, но то, что он женился пару лет назад - это правда. Конечно, родители присутствовали. Церемония проходила в Москве, в порядке общей очереди. Гостей было достаточно - родственники, друзья. Регистрация состоялась на русском языке», - заявил он.

В 2013 году Сноуден передал журналистам секретные данные о слежке американским спецслужб за людьми по всему миру. Из-за этого ему пришлось сбежать из страны, впоследствии Сноуден попросил убежище в нескольких десятках государств.

В июле 2013 года Сноуден, проведший до этого несколько недель в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, попросил временное убежище в России. В начале августа его ходатайство было удовлетворено.

