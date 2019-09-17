Сноуден женился в Москве в порядке «живой очереди». Подробности

17 сентября14:06
Константин Иванов

Адвокат Анатолий Кучерена в интервью НСН раскрыл детали бракосочетания экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. 

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден два года назад женился в России. Об этом сам разоблачитель рассказал в интервью британской газете The Guardian. Женой Сноудена стала его подруга Линдси Миллс, с которой он встречался несколько лет до побега.

Адвокат Эдварда Сноудена в России Анатолий Кучерена в эфире НСН подтвердил факт бракосочетания своего подопечного. По его словам, церемония прошла в одном из московских ЗАГСов, и молодоженам даже пришлось отстоять очередь вместе с другими брачующимися

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«Я, конечно, в курсе всех этих событий. Подробности рассказывать не буду, но то, что он женился пару лет назад - это правда. Конечно, родители присутствовали. Церемония проходила в Москве, в порядке общей очереди. Гостей было достаточно - родственники, друзья. Регистрация состоялась на русском языке», - заявил он.

В 2013 году Сноуден передал журналистам секретные данные о слежке американским спецслужб за людьми по всему миру. Из-за этого ему пришлось сбежать из страны, впоследствии Сноуден попросил убежище в нескольких десятках государств.

В июле 2013 года Сноуден, проведший до этого несколько недель в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, попросил временное убежище в России. В начале августа его ходатайство было удовлетворено.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
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