Адвокат Сноудена: Мы не можем рассчитывать на честный суд в США!

Адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена в беседе с НСН рассказал, что несмотря на желание экс-сотрудника ЦРУ США, вернуться на родину у него вряд ли получится.

«Я должен сказать, что неоднократно, в том числе, я и Эдвард заявляли о том, что, Сноуден хотел бы вернуться в Соединенные Штаты Америки. В этом ничего плохого нет. Он гражданин Соединенных Штатов Америки. Он там родился, он там жил долгое время. Но в данном случае, конечно, он не может надеяться на справедливый и честный суд. Это принципиально важный вопрос. Поскольку дело Эдварда Сноудена ввели в ранг политических всяких комментариев. Государственный департамент США сейчас уже меньше, но при Обаме именно он комментировал дело. При таких обстоятельствах надеяться и верить в то, что будет честный и справедливый суд, конечно Эдвард Сноуден не может», - заключил адвокат.

Кроме того, Чучерена сообщил, что несмотря на невозможность вернуться в родную страну, Эдвард Сноуден по-прежнему видеться и поддерживает общение с близкими людьми.

«Что касается родственников, то он, конечно, общается. У него есть друзья в Америке, есть родители, которые приезжают, посещают его здесь. Поэтому в этой части никаких проблем нет. Он живет нормальной, абсолютно полноценной жизнью. Он уже много лет находится на территории Российской Федерации, поэтому активно изучает русский язык, говорит уже даже какие-то предложения. Я думаю, что будущее у него хорошее. А что касается натурализации, где он будет дальше определять свое место жительство мне трудно сказать», - заключил собеседник НСН.

Ранее неоднозначное отношение к бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену высказал президент РФ Владимир Путин. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну он заявил, что не считает его предателем, однако и не одобряет его поступок. Адвокат бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена в интервью НСН заметил, что глава государства, безусловно, имеет право на собственную позицию по этому вопросу. В свою очередь он выразил полную поддержку Сноудену, который, по его словам, отличается принципиальностью и неизменностью взглядов.

