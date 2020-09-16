«Смешно отводить глаза». Павловский о реакции Кремля на ситуацию с Навальным

Постоянное представительство России при ЕС задало Европарламенту девять вопросов по обвинениям РФ со стороны стран Запада в возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального. В российском документе перечислены основные изъяны европейской версии об отравлении.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что нежелание России проводить серьезное расследование ситуации с Навальным воспринимается Западом как «увертки».

«Пока в России не начнется серьезное расследование этого дела, все заявления и все демарши Москвы будут восприниматься как увертки. Расследование может быть сложное и долговременное, но его надо начать. У нас расследования начинаются по таким пустякам, что в мире ни один человек не поверит, что мы не начинаем расследование, потому что не получили каких-то данных от Германии, Европы или еще кого-то. То, что расследование еще не началось, это само по себе скандал», - добавил он.