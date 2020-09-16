«Смешно отводить глаза». Павловский о реакции Кремля на ситуацию с Навальным
Глава Фонда эффективной политики в эфире НСН заявил, что серьезное расследование инцидента разрядит напряженную международную обстановку.
Постоянное представительство России при ЕС задало Европарламенту девять вопросов по обвинениям РФ со стороны стран Запада в возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального. В российском документе перечислены основные изъяны европейской версии об отравлении.
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что нежелание России проводить серьезное расследование ситуации с Навальным воспринимается Западом как «увертки».
«Пока в России не начнется серьезное расследование этого дела, все заявления и все демарши Москвы будут восприниматься как увертки. Расследование может быть сложное и долговременное, но его надо начать. У нас расследования начинаются по таким пустякам, что в мире ни один человек не поверит, что мы не начинаем расследование, потому что не получили каких-то данных от Германии, Европы или еще кого-то. То, что расследование еще не началось, это само по себе скандал», - добавил он.
Одним из аргументов российского постпредства при ЕС был тот факт, что Навальный не является популярным политиком в РФ и конкурентом действующей власти. Собеседник НСН отметил, что популярность или непопулярность человека не может являться причиной возбуждения уголовного дела.
«Для того чтобы завести уголовное дело и расследовать его, Следственному комитету не требуется высокая популярность лица. Навальный не является неизвестным человеком. Навальный является для миллионов людей одним из политических лидеров, и смешно отводить от этого глаза и прятаться в какие-то рассуждения. Вопрос в том, по какой причине именно в этом случае мы избегаем обычного серьезного расследования. Как только мы его начнем, ситуация сразу очень разрядится», - убежден Павловский.
В свою очередь, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН призвал не преувеличивать роль Навального. По его словам, доследственные мероприятия уже проводятся, а далее всё будет зависеть от того, когда начнется масштабное следствие в России.
Отмечается, что российское постпредство в своем заявлении также напомнило, что разработки химоружия, включая вещества группы «Новичок», ведутся не только в России, но и в странах Запада, в том числе, в США. Российская миссия при этом обратила внимание, что, несмотря на ссылки Германии на обязательность согласия пациента при разглашении данных о его здоровье, Берлин сам уже сделал громкие политические заявления, пока Навальный оставался в коме.
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