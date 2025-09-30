Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России
Певица Алла Пугачева сохранила в России права на 166 песен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные реестра произведений отечественных правообладателей.
Отмечается, что артистка - композитор 146 песен и автор более 40 текстов. По меньшей мере в 22 произведениях Пугачева одновременно выступает композитором и автором.
Как отметила юрист Ирина Остапчук в беседе с агентством, за определенные способы использования произведений собирает вознаграждение Российское авторское общество.
«За публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», - рассказала эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева ежегодно получает в России около 28 млн рублей от авторских отчислений. Деньги поступают за использование песен артистки на различных площадках, пишет Ura.ru.
