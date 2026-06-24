Внебюджетные места в вузах, которые осуществляют подготовку студентов по юридическим специальностям, будут сокращены, заявил бывший премьер-министр Российской Федерации, глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин на полях ПМЮФ-2026, сообщает ТАСС. По его словам, ряд высших учебных заведений сегодня выдают дипломы о юридическом образовании, но они не соответствуют тем знаниям, которые нужны выпускникам. Кроме того, дипломы о высшем юридическом образовании должны быть единой формы и без разделения на отдельные профессии. Трунов назвал такой подход простым решением сложной проблемы.

«Раньше были неспециализированные вузы разного рода, которые в своем штате не имели докторов юридических наук, но преподавали юриспруденцию. Лекции читали психологи, историки, философы. Новая идея в целом верна, однако, с учетом нехватки кадров в правоохранительных органах, Следственном комитете, сокращение само по себе не решает проблему. На качество юридического образования влияет еще и зарплата преподавательского состава. Доктора, профессора с высоким уровнем знаний и компетенций не идут преподавать в вузы. Выбирают частные юридические фирмы из-за размера окладов. Большое количество преподавателей в вузах – вчерашние студенты. Они окончили высшее учебное заведение, но чтобы преподавать, нужен более высокий уровень. Так что сказанное - простое решение сложной проблемы», - сказал он.