Трунов: Сокращение внебюджетных мест в вузах усугубит нехватку кадров в СК
В прошлом неспециализированные вузы нередко выдавали дипломы юристов, однако сокращение внебюджетных мест на специальности может усилить нехватку кадров, сказал НСН Игорь Трунов.
На качество юридического образования влияет не только учебное заведение, но и уровень зарплаты преподавательского состава, заявил в беседе с НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Внебюджетные места в вузах, которые осуществляют подготовку студентов по юридическим специальностям, будут сокращены, заявил бывший премьер-министр Российской Федерации, глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин на полях ПМЮФ-2026, сообщает ТАСС. По его словам, ряд высших учебных заведений сегодня выдают дипломы о юридическом образовании, но они не соответствуют тем знаниям, которые нужны выпускникам. Кроме того, дипломы о высшем юридическом образовании должны быть единой формы и без разделения на отдельные профессии. Трунов назвал такой подход простым решением сложной проблемы.
«Раньше были неспециализированные вузы разного рода, которые в своем штате не имели докторов юридических наук, но преподавали юриспруденцию. Лекции читали психологи, историки, философы. Новая идея в целом верна, однако, с учетом нехватки кадров в правоохранительных органах, Следственном комитете, сокращение само по себе не решает проблему. На качество юридического образования влияет еще и зарплата преподавательского состава. Доктора, профессора с высоким уровнем знаний и компетенций не идут преподавать в вузы. Выбирают частные юридические фирмы из-за размера окладов. Большое количество преподавателей в вузах – вчерашние студенты. Они окончили высшее учебное заведение, но чтобы преподавать, нужен более высокий уровень. Так что сказанное - простое решение сложной проблемы», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, практикующему юристу сегодня важна специализация.
«Думаю, какие-то узкие специализации можно сократить, но нельзя быть юристом и все. Сейчас специализация в юриспруденции имеет все большее значение и вес. Даже очень хорошие юристы не могут быть специалистами во всем. Право стало огромным. Наша законодательная власть принимает новые законы каждый год. Это уже невозможно не то, что выучить, а даже прочитать. Если сейчас адвокат говорит, что специализируется на всем, это хвастовство, баловство и профанация. Идут ведь еще решения Конституционного суда, прецедентные решения Верховного суда», - объяснил он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что юристы в России зачастую зарабатывают меньше парикмахеров собак, а государство не ценит систему высшего образования.
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