МИД: Россия призывает все страны выйти из МУС
Международный уголовный суд (МУС) является политическим органом, который занимается выполнением заказов. Об этом РИА Новости заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
Он отметил, что МУС - это «безобразный орган», который «в принципе, подлежит роспуску», так как изнутри его исправить невозможно.
«Мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют, из него выходить», — заключил Мусихин.
Ранее главного прокурора МУС Карима Хана, которого обвиняют в домогательствах, отстранили от должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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