МИД: Россия призывает все страны выйти из МУС

Он отметил, что МУС - это «безобразный орган», который «в принципе, подлежит роспуску», так как изнутри его исправить невозможно.

«Мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют, из него выходить», — заключил Мусихин.

Ранее главного прокурора МУС Карима Хана, которого обвиняют в домогательствах, отстранили от должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

