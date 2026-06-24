МИД: Россия призывает все страны выйти из МУС

Международный уголовный суд (МУС) является политическим органом, который занимается выполнением заказов. Об этом РИА Новости заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Девяти представителям МУС заочно дали до 15 лет колонии

Он отметил, что МУС - это «безобразный орган», который «в принципе, подлежит роспуску», так как изнутри его исправить невозможно.

«Мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют, из него выходить», — заключил Мусихин.

Ранее главного прокурора МУС Карима Хана, которого обвиняют в домогательствах, отстранили от должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Гаагский СудМИД РФСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры