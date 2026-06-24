ЦИК закроет информацию о выборах в регионах с военным положением

Речь идёт о дате, месте и времени проведения досрочного голосования на выборах в Госдуму.

«Необходимо исключить размещение информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и сети интернет», - сказано в постановлении.

В документе отмечается, что данную информацию до сведения избирателей должна доводить сама избирательная комиссия.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что проведение выборов депутатов Госдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях возможно даже в период действия военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

