ЦИК закроет информацию о выборах в регионах с военным положением
Информация о выборах в регионах с военным положением не будет публиковаться в СМИ и интернете. Об этом со ссылкой на постановление Центризбиркома (ЦИК) РФ сообщает РИА Новости.
Речь идёт о дате, месте и времени проведения досрочного голосования на выборах в Госдуму.
«Необходимо исключить размещение информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и сети интернет», - сказано в постановлении.
В документе отмечается, что данную информацию до сведения избирателей должна доводить сама избирательная комиссия.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что проведение выборов депутатов Госдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях возможно даже в период действия военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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