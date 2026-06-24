Обезличенная оценка соискателей может применяться в отраслях с переизбытком кандидатов, вместе с тем она может помешать оценить реальную картину на рынке труда. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.

Данные о кандидате должны поступать работодателю в обезличенном виде до приглашения на собеседование. С таким предложением в письме министру труда и соцполитике Антону Котякову обратилась первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, сообщает ТАСС. По ее словам, на практике сохраняется проблема неосознанного целенаправленного предпочтения, например, кандидатам определенного пола. Лоикова заявила, что такая практика есть за рубежом, но в России она будет работать не везде.

«С одной стороны, такая практика может применяться, потому что мы понимаем, как происходит отбор, особенно в момент кризиса. Когда у работодателей много козырей, они позволяют себе чуть ли не под микроскопом рассматривать кандидатов. Важно исключить предвзятость при анализе данных, но, с другой стороны, возможно, в каких-то категориях вакансий обезличенные резюме все-таки будут недостатком. Сложно сказать, можно ли будет так получить реальную картину рынка труда. Мы снизим влияние субъективных личных факторов, но вряд ли сможем формировать какие-то прогнозы развития отраслей, используя такие данные. Работодатель должен иметь доступ к актуальной статистике, планировать свою стратегию. Отмечу, что большинство работодателей отбирают сотрудников по профессиональным качествам, а расстаются по личным. Без резюме невозможно понять мотивацию человека. Я бы оставила возможность обезличенной оценки в отраслях, где есть переизбыток кандидатов. Например, в строительстве, если мы начнем рассматривать кандидатов под лупой, боюсь, очередь у нас не выстроится», — сказала Лоикова.