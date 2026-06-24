HR-эксперт объяснила, почему обезличенные резюме навредят рынку
Практика обезличенных резюме успешно реализуется за рубежом, в ряде случаев она будет работать и в России, но не во всех отраслях, сказала НСН Зулия Лоикова.
Обезличенная оценка соискателей может применяться в отраслях с переизбытком кандидатов, вместе с тем она может помешать оценить реальную картину на рынке труда. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
Данные о кандидате должны поступать работодателю в обезличенном виде до приглашения на собеседование. С таким предложением в письме министру труда и соцполитике Антону Котякову обратилась первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, сообщает ТАСС. По ее словам, на практике сохраняется проблема неосознанного целенаправленного предпочтения, например, кандидатам определенного пола. Лоикова заявила, что такая практика есть за рубежом, но в России она будет работать не везде.
«С одной стороны, такая практика может применяться, потому что мы понимаем, как происходит отбор, особенно в момент кризиса. Когда у работодателей много козырей, они позволяют себе чуть ли не под микроскопом рассматривать кандидатов. Важно исключить предвзятость при анализе данных, но, с другой стороны, возможно, в каких-то категориях вакансий обезличенные резюме все-таки будут недостатком. Сложно сказать, можно ли будет так получить реальную картину рынка труда. Мы снизим влияние субъективных личных факторов, но вряд ли сможем формировать какие-то прогнозы развития отраслей, используя такие данные. Работодатель должен иметь доступ к актуальной статистике, планировать свою стратегию. Отмечу, что большинство работодателей отбирают сотрудников по профессиональным качествам, а расстаются по личным. Без резюме невозможно понять мотивацию человека. Я бы оставила возможность обезличенной оценки в отраслях, где есть переизбыток кандидатов. Например, в строительстве, если мы начнем рассматривать кандидатов под лупой, боюсь, очередь у нас не выстроится», — сказала Лоикова.
При этом, отметила собеседница НСН, пользоваться практикой обезличенных резюме надо с умом.
«Обезличение должно быть правильно применено, не только так, как это делает искусственный интеллект (ИИ). Во многие сайты ИИ-помощники уже интегрированы, они сами додумывают какие-то аспекты и могут не показывать некоторые резюме, например, резюме женщин, не говоря уже про человеческий фактор. Поэтому контроль качества очень важен. В текущей ситуации я бы очень аккуратно подходила к такой работе, потому что сейчас и так многие бизнесы страдают из-за нехватки персонала, а мотивация и внутренняя вовлеченность персонала упала до 20% из-за стресса и глобальных изменений», — добавила эксперт.
В заключение Лоикова заявила о важности сочетания в коллективе представителей разных поколений.
«В первую очередь нужно привить в обществе толерантность взаимоотношений внутри поколений. Я часто помогаю компаниям выстраивать эти отношения внутри коллектива, потому что из-за нехватки персонала сотрудникам приходится обращаться к более старшему поколению, которое много чему может научить молодых людей в силу своей квалификации. Научить правильно коммуницировать, понимать друг друга и правильно взаимодействовать в команде — это системная работа. Эффективность компании не зависит от решения одного человека, надо правильно использовать все ресурсы», — подытожила она.
Ранее Лоикова заявила, что чаще всего работодатели готовы принять на прежние рабочие места офисных сотрудников, IT-специалистов и работники прикладных специальностей, которые расстались с работодателем на дружеской ноте, сообщила «Радиоточка НСН».
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