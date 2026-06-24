Лавров: Ввод на Украину иностранных войск приведет к новой Берлинской стене
24 июня 202616:27
Алексей Филимонов
Ввод на подконтрольные Украине территории иностранных войск приведёт к возникновению «новой Берлинской стены». Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Это на веки вечные новая Берлинская стена», — сказал министр на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Он также добавил, что подобный вариант не устроит Россию.
Ранее Лавров заявил, что Запад размышляет о физическом нападении на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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