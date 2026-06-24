Депутаты Госдумы приняли закон о жилищных вкладах

Согласно документу, в России появится новый вид вкладов, которые будут открываться на основании ДЖС. Благодаря им граждане смогут накапливать средства для оплаты приобретаемого жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве.

Отмечается, что жилищные вклады можно будет открыть минимум на три года. Средства на них будут застрахованы, максимальное страховое возмещение составит 10 млн рублей.

Ранее Госдума приняла закон, на три года фиксирующий порог выручки для малого бизнеса в 20 млн рублей для уплаты НДС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

