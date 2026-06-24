Депутат Останина заявила, что демографии угрожает не сожительство, а бедность

Нина Останина заявила НСН, что более 60% молодежи сегодня готовы вступить в брак и завести дететй, однако им мешает лишь отсутствие постоянного дохода и своего жилья.

Еще никто не доказал, что в незарегистрированных браках дети рождаются реже, чем в официальных. Об этом заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Сожительство без вступления в брак угрожает безопасности России, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин, пишет РИА Новости. Также он заявил, что ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию «разрушения традиционных идеологий». Останина не согласилась с таким утверждением.

«Угрозой национальной безопасности страны можно назвать бедность наших семей, в результате которой многие семьи распадаются, даже те, где брак официально зарегистрирован. До 60% молодежи сегодня готовы вступить в брак, завести детей, но их сдерживают только две вещи – отсутствие жилья и гарантированного дохода. Что касается сожительства, нет никаких доказательств, что это ведет к демографическому коллапсу. На эти вещи влияет экономическая стабильность, доверие к власти, доступ к социальной поддержке. Разные модели семьи – это, к сожалению, норма современного мира. И мы не должны каким-то образом это регулировать», - рассказала она.

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Также депутат призвала обратить внимание на другие критерии, которые на самом деле способствуют рождаемости детей.

«Гораздо эффективнее для демографической безопасности не запрещать сожительство, а создавать условия, при которых люди чувствовали бы уверенность в завтрашнем дне, имели бы доступ к психологической, финансовой и социальной поддержке. Некоторые исследователи говорят, что в незарегистрированных браках реже рождаются дети из-за неопределенности в отношениях, но никто этого еще не доказал. Дети рождаются зачастую по любви. Другое дело, что отсутствие официальной регистрации брака создает неопределенность прежде всего для самих родителей. У нас сегодня очень много фиктивных разводов, потому что, к сожалению, условием для получения мер социальной поддержки является только бедность. Это неправильно», - подытожила она.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила НСН, что принятие закона о домашнем насилии могло бы стать элементом декларации традиционных семейных ценностей и снизить число разводов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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