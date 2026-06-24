Еще никто не доказал, что в незарегистрированных браках дети рождаются реже, чем в официальных. Об этом заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Сожительство без вступления в брак угрожает безопасности России, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин, пишет РИА Новости. Также он заявил, что ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию «разрушения традиционных идеологий». Останина не согласилась с таким утверждением.

«Угрозой национальной безопасности страны можно назвать бедность наших семей, в результате которой многие семьи распадаются, даже те, где брак официально зарегистрирован. До 60% молодежи сегодня готовы вступить в брак, завести детей, но их сдерживают только две вещи – отсутствие жилья и гарантированного дохода. Что касается сожительства, нет никаких доказательств, что это ведет к демографическому коллапсу. На эти вещи влияет экономическая стабильность, доверие к власти, доступ к социальной поддержке. Разные модели семьи – это, к сожалению, норма современного мира. И мы не должны каким-то образом это регулировать», - рассказала она.