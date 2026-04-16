Юристы ожидают рост цен на услуги до 10% в год
Стоимость юридической помощи в России продолжит расти в ближайшие годы, однако динамика будет неравномерной в зависимости от региона и сложности дел. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные адвокаты.
По их словам, рост цен связан с удорожанием базовых расходов — аренды, зарплат и технологий, а также дефицитом кадров. С 2022 года профессию покинули около 20% опытных специалистов. В Москве зарплаты помощников достигают 150-200 тысяч рублей, что увеличивает фонд оплаты труда до 40%. Дополнительные затраты связаны с цифровизацией судебной системы и ростом объема работы, особенно по налоговым делам.
При этом рынок остается сильно сегментированным. В Москве консультация опытного адвоката стоит 20-25 тысяч рублей, тогда как в регионах — 5-10 тысяч, а в малых городах — до 5 тысяч. В сложных делах цены растут быстрее: защита по экономическим уголовным делам и крупные семейные споры могут стоить от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей, тогда как «бытовые» дела почти не дорожают из-за конкуренции.
Юристы ожидают, что в среднем услуги будут дорожать примерно на 10% в год, а в отдельных сегментах — до 20-25%. Дополнительным фактором может стать возможное введение адвокатской монополии с 2028 года, а разрыв в ценах между Москвой и регионами, по оценкам экспертов, продолжит увеличиваться, передает «Радиоточка НСН».
