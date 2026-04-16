Юристы ожидают рост цен на услуги до 10% в год

Стоимость юридической помощи в России продолжит расти в ближайшие годы, однако динамика будет неравномерной в зависимости от региона и сложности дел. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные адвокаты.

По их словам, рост цен связан с удорожанием базовых расходов — аренды, зарплат и технологий, а также дефицитом кадров. С 2022 года профессию покинули около 20% опытных специалистов. В Москве зарплаты помощников достигают 150-200 тысяч рублей, что увеличивает фонд оплаты труда до 40%. Дополнительные затраты связаны с цифровизацией судебной системы и ростом объема работы, особенно по налоговым делам.