Депутат Нилов рассказал о предстоящей индексации пенсий

Социальные пенсии в России увеличатся с апреля на 6,8%, позднее в стране проиндексируют военные пенсии. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены исходя из того, что увеличился прожиточный минимум по сравнению с прошлым годом», - сообщил парламентарий.

По словам Нилова, соответствующий коэффициент уже заложен. В текущем году прожиточный минимум стал больше на 6,8% по сравнению с 2025 годом. Как напомнил депутат, с февраля другие социальные выплаты проиндексировали на уровень инфляции, а с января страховые пенсии выросли на уровень выше прогнозной инфляции.

Нилов также сообщил, что с 1 октября в РФ увеличат военные пенсии в зависимости от индексации денежного довольствия военнослужащих.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышение социальных пенсий с 1 апреля коснется свыше 4 млн человек.

