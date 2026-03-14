Первое издание романа «Война и мир» продано на аукционе за 1,6 млн рублей

Первое издание романа писателя Льва Толстого «Война и мир» продали на аукционе «Литфонда» за 1,6 млн рублей. Об этом рассказали организаторы торгов, передает ТАСС.

«Первое отдельное издание романа... в шести томах (1868-1869) ушло с молотка за 1 600 000 рублей», - отмечается в сообщении.

Стартовая цена лота составляла 300 тысяч рублей.

Ранее на аукционе во Франции продали за 2,3 млн евро картину художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшуюся утерянной более 400 лет.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
