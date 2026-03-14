Первое издание романа «Война и мир» продано на аукционе за 1,6 млн рублей
14 марта 202602:56
Первое издание романа писателя Льва Толстого «Война и мир» продали на аукционе «Литфонда» за 1,6 млн рублей. Об этом рассказали организаторы торгов, передает ТАСС.
«Первое отдельное издание романа... в шести томах (1868-1869) ушло с молотка за 1 600 000 рублей», - отмечается в сообщении.
Стартовая цена лота составляла 300 тысяч рублей.
Ранее на аукционе во Франции продали за 2,3 млн евро картину художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшуюся утерянной более 400 лет.
