Верховный суд не стал исключать Слепакова из списка иноагентов

Минюст включил Слепакова в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. В ведомстве пояснили, что он получал поддержку от иностранных источников, а также высказывал негативное отношение к военной и государственной службе.

После начала военной операции на Украине, артист переехал в Израиль.

Ранее Слепаков обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из списка иноагентов. Апелляция оставила решение в силе. Кассационный суд также отклонил его жалобу.

Госдума может уже на этой неделе начать рассмотрение законопроекта, ограничивающего выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.







