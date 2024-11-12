Верховный суд не стал исключать Слепакова из списка иноагентов

Верховный суд РФ отклонил жалобу артиста Семена Слепакова, который намеревался оспорить свое включение в реестр иноагентов. В суде рассказали, что жалобу изучили, но не обнаружили в ней указаний на нарушения, которые стали бы поводом для ее рассмотрения. В итоге жалоба была отклонена.

Хинштейн: Оскорбляющие РФ релоканты не смогут получать деньги от сдачи квартиры

Минюст включил Слепакова в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. В ведомстве пояснили, что он получал поддержку от иностранных источников, а также высказывал негативное отношение к военной и государственной службе.

После начала военной операции на Украине, артист переехал в Израиль.

Ранее Слепаков обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из списка иноагентов. Апелляция оставила решение в силе. Кассационный суд также отклонил его жалобу.

Госдума может уже на этой неделе начать рассмотрение законопроекта, ограничивающего выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Верховный Суд РФИноагенты

Горячие новости

Все новости

партнеры