Верховный суд не стал исключать Слепакова из списка иноагентов
Верховный суд РФ отклонил жалобу артиста Семена Слепакова, который намеревался оспорить свое включение в реестр иноагентов. В суде рассказали, что жалобу изучили, но не обнаружили в ней указаний на нарушения, которые стали бы поводом для ее рассмотрения. В итоге жалоба была отклонена.
Минюст включил Слепакова в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. В ведомстве пояснили, что он получал поддержку от иностранных источников, а также высказывал негативное отношение к военной и государственной службе.
После начала военной операции на Украине, артист переехал в Израиль.
Ранее Слепаков обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из списка иноагентов. Апелляция оставила решение в силе. Кассационный суд также отклонил его жалобу.
Госдума может уже на этой неделе начать рассмотрение законопроекта, ограничивающего выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru