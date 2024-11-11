Володин: Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России
Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что вывести за рубеж эти средства будет нельзя, деньги будут храниться на счету, «ждать, когда граждане приедут».
По его словам, Госдума может уже на этой неделе начать рассмотрение законопроекта, ограничивающего выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам.
Как отметил политик, документ предусматривает введение особого порядка выплаты средств иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, в том числе произведений науки и искусства, исполнений и фонограмм, сообщений на радио или телевидении, изобретений. Иностранных агентов обяжут открывать специальный счет в рублях, на который будут зачислять доходы от творческой деятельности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России
- Боррель: ЕС до конца года поставит Украине 1,5 млн боеприпасов
- Премьер Грузии призвал расследовать выборы в Молдавии
- АКОРТ: Темпы роста закупочных цен на сливочное масло замедлились с 8% до 3%
- Восстановление Курской области после вторжения ВСУ обойдется в 700 млрд рублей
- ВСУ нанесли удары по селу Новая Таволжанка и хутору Балки
- В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на опору ЛЭП
- С «крабовых королей» взыскали 358 млрд рублей за вред природе
- Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8»
- Россиянам назвали способ, как избежать кибербуллинга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru