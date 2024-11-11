Володин: Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России

По его словам, Госдума может уже на этой неделе начать рассмотрение законопроекта, ограничивающего выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам.

Как отметил политик, документ предусматривает введение особого порядка выплаты средств иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, в том числе произведений науки и искусства, исполнений и фонограмм, сообщений на радио или телевидении, изобретений. Иностранных агентов обяжут открывать специальный счет в рублях, на который будут зачислять доходы от творческой деятельности, передает «Радиоточка НСН».

