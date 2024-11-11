Володин: Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России

Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вывести за рубеж эти средства будет нельзя, деньги будут храниться на счету, «ждать, когда граждане приедут».

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По его словам, Госдума может уже на этой неделе начать рассмотрение законопроекта, ограничивающего выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам.

Как отметил политик, документ предусматривает введение особого порядка выплаты средств иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, в том числе произведений науки и искусства, исполнений и фонограмм, сообщений на радио или телевидении, изобретений. Иностранных агентов обяжут открывать специальный счет в рублях, на который будут зачислять доходы от творческой деятельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ДеньгиВячеслав ВолодинИноагенты

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