Хинштейн: Оскорбляющие РФ релоканты не смогут получать деньги от сдачи квартиры
Депутаты намерены усложнить жизнь релокантам, которые живут на деньги от сдачи квартиры в России, одновременно позволяя себе негативные высказывания в отношении страны. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
По его словам, в настоящее время прорабатываются меры, которые не позволят уехавшим из России гражданам обогащаться «за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории страны», а также от его продажи.
«Иными словами - жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», - написал парламентарий.
Ранее Хинштейн заявил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, предполагающий отключение монетизации иноагентам-музыкантам на российских стримингах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru