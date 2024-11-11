Хинштейн: Оскорбляющие РФ релоканты не смогут получать деньги от сдачи квартиры

По его словам, в настоящее время прорабатываются меры, которые не позволят уехавшим из России гражданам обогащаться «за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории страны», а также от его продажи.

«Иными словами - жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», - написал парламентарий.

Ранее Хинштейн заявил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, предполагающий отключение монетизации иноагентам-музыкантам на российских стримингах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

