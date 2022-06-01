В ДНР исключили обмен пленных иностранных бойцов
Иностранные бойцы, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, не подлежат обмену. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина.
По словам члена Народного совета, эти бойцы действовали в Донбассе не как военнослужащие, пишет RT.
«Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — приводит слова Шишкиной ТАСС.
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