В Минобороны заявили о сокращении числа иностранных наемников на Украине

По его словам, общая численность наёмников на Украине сократилась с 6,6 до 3,5 тысячи человек.

«Большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — уточнил генерал-майор.

Он добавил, что из-за больших потерь многие наёмники пытаются покинуть территорию Украины, однако киевский режим «всячески препятствует их выезду за рубеж».

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наёмники, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, не подлежат обмену, сообщает RT.