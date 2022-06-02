В Минобороны заявили о сокращении числа иностранных наемников на Украине
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российским высокоточным оружием большой дальности на Украине были уничтожены сотни иностранных наёмников, сообщает РИА Новости.
По его словам, общая численность наёмников на Украине сократилась с 6,6 до 3,5 тысячи человек.
«Большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — уточнил генерал-майор.
Он добавил, что из-за больших потерь многие наёмники пытаются покинуть территорию Украины, однако киевский режим «всячески препятствует их выезду за рубеж».
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наёмники, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, не подлежат обмену, сообщает RT.
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