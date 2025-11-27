2 млн клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам

По словам Ярослава Баджурака из «Выберу.ру», многие заемщики не готовы к дополнительным процедурам. В Банке России признают риск ухода клиентов в тень и предлагают разрешить МФО использовать, помимо государственной, коммерческие и банковские системы биометрии. В то же время в отрасли звучат призывы не делать биометрию обязательной, а аналитик Владимир Чернов предупреждает о рисках для самих заемщиков: высоких переплатах и потере защиты. На сегодняшний день у россиян открыто 22,6 млн действующих онлайн-договоров с МФО.

В России средняя сумма микрозайма увеличилась до 20 тыс. 900 руб., а сроки их погашения увеличились до 12 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

