«Вдолбить ЗОЖ в мозги!»: В Госдуме назвали способы борьбы с алкоголизмом россиян

В России в этом году зафиксирован полуторакратный рост продаж алкоголя из-за тяжелых внешнеполитических условий, отметил в эфире НСН депутат Алексей Куринный. 

Борьба с алкоголизмом россиян представляет из себя серьезную и долгую работу, нужен рост доходов граждан и вдалбливание годами в мозги необходимости вести здоровый образ жизни, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с НСН.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что проблему алкоголизма в стране можно решить, для этого у людей должны быть возможности для саморазвития. Алексей Куринный отметил, что многие граждане не могут позволить себе полноценно вести здоровый образ жизни из-за маленьких зарплат и тяжелого физического труда на работе.

«Это многофакторная проблема: бедность, невысокие доходы, тяжелый физический труд – все это порождает употребление алкоголя. Проблема комплексная, решать ее надо. Но исключительно методами стимулирования, какими-то путевками ее не решить. Это долгая работа: вдалбливание годами в мозги необходимости вести ЗОЖ, также необходим рост доходов граждан, чтобы они могли себе позволить этот здоровый образ жизни. Как правило, больше пьют на севере, в депрессивных регионах, меньше пьют в кавказских республиках ввиду религиозных моментов. Умеренно употребляют алкоголь в богатых регионах, так как люди там могут позволить себе вести здоровый образ жизни», - сказал Куринный.

По его словам, потребление алкоголя за последние пять лет сократилось в стране на 50%, однако в этом году показатель снова пошел вверх. Депутат отметил, что причинами этого могут являться внешнеполитические и психологические условия.

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«Дело шло до совсем недавнего времени неплохо. За последние пять лет сократилось потребление алкоголя на 50%, в основном крепкого. Сократилось также количество алкогольных психозов и снижалось до последнего. Но в этом году, к сожалению, мы фиксируем уже полуторакратный рост продаж спиртного по ряду причин. За итоги этого года ручаться не могу, но, скорее всего, будет ухудшение ситуации. Связано это с тяжелыми внешнеполитическими и психологическими условиями», - резюмировал Куринный.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что в 2021 году в России насчитывалось почти 1,2 млн человек с алкогольной зависимостью. При этом он отметил, с 2008 по 2021 год в стране сократилось потребление алкоголя более чем на 40%.

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ФОТО: РИА Новости
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