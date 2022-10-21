«Вдолбить ЗОЖ в мозги!»: В Госдуме назвали способы борьбы с алкоголизмом россиян

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что проблему алкоголизма в стране можно решить, для этого у людей должны быть возможности для саморазвития. Алексей Куринный отметил, что многие граждане не могут позволить себе полноценно вести здоровый образ жизни из-за маленьких зарплат и тяжелого физического труда на работе.

«Это многофакторная проблема: бедность, невысокие доходы, тяжелый физический труд – все это порождает употребление алкоголя. Проблема комплексная, решать ее надо. Но исключительно методами стимулирования, какими-то путевками ее не решить. Это долгая работа: вдалбливание годами в мозги необходимости вести ЗОЖ, также необходим рост доходов граждан, чтобы они могли себе позволить этот здоровый образ жизни. Как правило, больше пьют на севере, в депрессивных регионах, меньше пьют в кавказских республиках ввиду религиозных моментов. Умеренно употребляют алкоголь в богатых регионах, так как люди там могут позволить себе вести здоровый образ жизни», - сказал Куринный.

По его словам, потребление алкоголя за последние пять лет сократилось в стране на 50%, однако в этом году показатель снова пошел вверх. Депутат отметил, что причинами этого могут являться внешнеполитические и психологические условия.