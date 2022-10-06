В России выросло производство алкогольных напитков

Отмечается, что в сентябре этого года производство алкоголя достигло 19,866 миллиона дал, что на 15% больше, чем в августе. При этом производство водки за 9 месяцев выросло на 8,8%, до 58,211 миллиона дал, а в сентябре к последнему месяцу лета - на 22,7%, до 8,232 миллиона. Коньячные предприятия в прошлом месяце выпустили 746,1 тысячу дал, что на 13,8% больше, чем в августе. А за 9 месяцев производство со стороны коньячных предприятий выросло на 17,7%, до 6,336 миллиона дал.

В свою очередь производство винодельческой продукции в сентябре к августу возросло на 12,6%, до 6,833 миллиона дал, за 9 месяцев к аналогичному периоду 2021 года - на 6,1%, до 44,862 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 9 месяцев вырос на 27,6%, до 9,415 миллиона дал, а в сентябре - на 22,2%, до 1,884 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин - на 449,9% год к году, но в сентябре лишь на 0,7%. Слабоалкогольной продукции в сентябре было произведено 1,941 миллиона дал, что на 7,6% больше, чем в августе. Так, за 9 месяцев производство выросло на 38,8%, до 13,321 миллиона дал.

Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить со следующего года минимальные цены на водку, бренди и коньяк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

