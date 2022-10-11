АКОРТ: В России заканчиваются запасы зарубежного крепкого алкоголя
Запас зарубежных крепких алкогольных напитков в российских торговых сетях может закончиться к декабрю. Об этом пишут Известия.
Как сообщил изданию председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, в магазинах практически исчерпаны запасы виски Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants, рома Bacardi, ликеров Baileys и Sheridan.
По словам эксперта, ассортимент виски в продаже снизился на 50%, импортного пива — на 40%, шампанского — на 95%. Другие категории алкогольной продукции зарубежных марок сократились на 35%, пишет Газета.ру. Караваев подчеркнул, что сейчас ретейлеры распродают складские остатки крепких напитков, в ближайшие несколько месяцев прогнозируется дефицит.
Как указал специалист, у алкогольной продукции «значительный вес» в выручке торговых сетей, и сокращение ассортимента спиртного грозит общим снижением продаж в магазинах.
Между тем, в Росалкогольрегулировании заявили, что российские потребители не останутся без алкогольной продукции.
«Дефицита спиртного нет и не будет», — подчеркнули в ведомстве.
Крупные зарубежные производители крепких напитков покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине: так, приостановили деятельность производители виски Jack Daniel’s,Johnnie Walker, White Horse, водки Finlandia и Smirnoff, пива Guinness, джина Gordon's.
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