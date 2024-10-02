«Важный коридор»: Время полета через Ближний Восток выросло на 1,5 часа
Для российских перевозчиков ситуация с закрытием именно иранского коридора во многом является большим минусом, однако все должно нормализоваться в ближайшее время, сказал НСН Артур Мурадян.
Ситуация с полетами российских перевозчиков через воздушное пространство Израиля нормализуется в скором времени, если не будет прецедентов эскалации, сказал в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.
После рекомендаций Росавиации воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака российские авиакомпании начали проводить изменения в своем расписании. Так, «Аэрофлот», S7 Airlines, Red Wings, «Россия», «Уральские авиалинии», «Победа» — объявили о переносе или отмене рейсов на Ближний Восток. Мурадян отметил, что иностранные авиакомпании уже возобновили полеты через воздушное пространство Ирана.
«Через иранский коридор российские туристы в основном летают в Арабские Эмираты и Египет. Это два самых массовых направления. Сейчас ситуация уже начинает нормализовываться: все ближневосточные перевозчики, выполняющие рейсы по этому направлению, вернулись в расписание. Например, крупнейшая по перевозке россиян на Ближний Восток авиакомпания FlyDubai уже выполняет рейсы через воздушное пространство Ирана. Российские авиакомпании пока что облетали иранский коридор, однако с учетом того, что Росавиация выпустила именно рекомендацию, а не запрет, скорее всего, ситуация скоро вернется в норму, если не будет очередной эскалации со стороны Ирана или Израиля», - сказал собеседник НСН.
По его словам, время полета российских самолетов на Ближний Восток увеличилось на полутора часа в связи с необходимостью обхода иранского воздушного пространства.
«Сейчас облет воздушного пространства Ирана российскими перевозчиками увеличивает время полета от получаса до полутора часов в зависимости от пункта отправления из России и пункта назначения. Утром рейс «Аэрофлота», следующий на Сейшелы, облетал Иран аж между Афганистаном и Пакистаном. Российские туристы, которые приобретали билеты на перелеты иностранными перевозчиками, трудностей не испытывают, потому что все они уже в расписании, никто ничего не переносит и не отменяет. Ситуация будет зависеть от развития событий в регионе. Важно понимать, что для российских перевозчиков ситуация с закрытием именно иранского коридора во многом является большим минусом, потому что летных коридоров именно в эту часть света становится все меньше», - отметил эксперт.
Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские организованные туристы в Иране находятся в безопасности, никто из них не запрашивал досрочного возвращения в РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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