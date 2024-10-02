Российские перевозчики отменяют и переносят рейсы из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
Российские перевозчики отменяют и переносят рейсы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, отмечает Telegram-канал «Авиаторщина».
После рекомендаций Росавиации воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака российские авиакомпании начали проводить изменения в своем расписании.
Так, рейсы «Уральских авиалиний» из/в Дубай (Аль-Мактум) в/из Кольцово и Домодедово будут выполнены по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Полётное время для рейсов из Екатеринбурга (Кольцово) увеличится на 1 ч 20 мин в одну сторону, из Москвы (Домодедово) – на 2 ч 30 мин. Выполнение рейсов по маршруту Москва – Дубай – Москва потребует посадки для дозаправки, предварительно в Душанбе.
«Аэрофлот» отменил рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва 2 октября. «Россия» изменила расписание вылетов в Дубай Аль-Мактум. Перевозчик добавил техническую посадку в Египте и изменение маршрута через Туркменистан, Афганистан и Пакистан. «Азимут» отменил рейсы в Дубай и Тель-Авив, запланированные на 2 октября. Пассажирам вернут средства за билеты.
«Победа» уведомила пассажиров, что 2 октября будут задержаны шесть рейсов из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно. Red Wings отменила рейсы 2 октября в Тель-Авив и обратно из московского аэропорта Домодедово и Сочи.
Иранский перевозчик Mahan Airlines отменил два рейса между Москвой и Тегераном, запланированные на 3 октября — W5 099 и W5 098. Кроме того, полетное время почти на час увеличилось и на рейсах до Сейшел. Рекомендации Росавиации действуют до особого распоряжения. При этом некоторые иностранные авиакомпании все же продолжают летать над Ираном. Например, FlyDubai, Emirates, Air Arabia.
Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские организованные туристы в Иране находятся в безопасности, никто из них не запрашивал досрочного возвращения в РФ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru