Росавиация рекомендует авиакомпаниям избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак
1 октября 202422:23
Росавиация опубликовала рекомендацию для российских авиакомпаний воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения.
Ведомство указало, что такое решение принято в связи с угрозами безопасности полетов гражданских самолетов в указанных регионах.
1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены звучат по всей территории страны.
Издание Jerusalem Post указывало, что Иран выпустил около 500 ракет по израильской территории, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru