Росавиация рекомендует авиакомпаниям избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация опубликовала рекомендацию для российских авиакомпаний воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения.

Ведомство указало, что такое решение принято в связи с угрозами безопасности полетов гражданских самолетов в указанных регионах.

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1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены звучат по всей территории страны.

Издание Jerusalem Post указывало, что Иран выпустил около 500 ракет по израильской территории, передает «Радиоточка НСН».

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