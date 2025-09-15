Лингвист объяснил, зачем российским школам вымирающие языки

Государство готово тратить деньги на сохранение языков, у которых нет носителей, но в таких вопросах все решает воля местных жителей, заявил НСН Андрей Кибрик.

Школы преподают языки без носителей для того, чтобы возродить культуру и традиции народов России. Они заинтересованы в этом, поэтому государство выделяет деньги, рассказал директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в разговоре с НСН.

В российских школах преподается 24 языка народов страны, у которых нет преемственности поколений. Это говорит о том, что на них не ведется регулярное общение, либо их носители умерли. К такому выводу пришли «Ведомости» на основе данных Министерства просвещения РФ, Федерального института родных языков и Института языкознания Российской академии наук (ИЯз РАН). Кибрик отмечает, что преподавание ведется ради сохранения традиций и потому, что на это есть спрос.

«Я думаю, что речь идет о возрождении своих собственных традиций, попытки восстановить язык и символы. Насколько это будет успешно? Это покажет время. Методов может быть использовано много, но главное, чтобы здесь — желание у местного населения. Должны быть не только учителя и преподаватели, но и носители языка, которые бы пользовались им в обычной жизни. Государство заинтересовано в этом процессе ровно настолько, насколько позволяют затраты из бюджета. Надо еще отметить, что язык может быть по-разному мертвым. Например, латынь знают только профессионалы: узкие специалисты, врачи», — указал он.

