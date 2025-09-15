Школы преподают языки без носителей для того, чтобы возродить культуру и традиции народов России. Они заинтересованы в этом, поэтому государство выделяет деньги, рассказал директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в разговоре с НСН.

В российских школах преподается 24 языка народов страны, у которых нет преемственности поколений. Это говорит о том, что на них не ведется регулярное общение, либо их носители умерли. К такому выводу пришли «Ведомости» на основе данных Министерства просвещения РФ, Федерального института родных языков и Института языкознания Российской академии наук (ИЯз РАН). Кибрик отмечает, что преподавание ведется ради сохранения традиций и потому, что на это есть спрос.