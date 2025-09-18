Ранее стало известно, что главную роль в фильме о группе «Сектор Газа» сыграет Никита Кологривый. В образе солиста Юрия Хоя его показали в тизере картины в рамках презентации онлайн-кинотеатр Premier на фестивале «Новый сезон». Жуков заявил, что Кологривому подвластна любая роль.

«Никита – прекрасный актер. Он может сыграть кого угодно – и Маяковского, и Хоя. Его харизмы на все хватит. Актер в любом случае всегда перевоплощается. Невозможно сыграть роль, не перевоплотившись в того, кого играешь, иначе это уже не актер», - сказал он.

Ранее режиссер фильма о лидере группы «Сектор Газа» Владимир Щегольков в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что в Кологривом есть энергия, необходимая для роли Юрия Клинских. По его словам, не стоит задачи добиваться внешнего сходства, однако голосовое сходство для воплощения образа необходимо.

