«Это наша смена»: Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты

Участников специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо выдвигать на руководящие посты. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с руководителями фракций Госдумы он выразил уверенность в том, что они «внесут свой позитивный вклад в работу партий, и на местах, и в центре, в Госдуме, федеральных органах власти».

«Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать», — подчеркнул глава государства.

Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что власти должны создать все необходимые условия для медицинской, психологической и социальной поддержки участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

