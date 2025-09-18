«Это наша смена»: Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты

На встрече с руководителями фракций Госдумы он выразил уверенность в том, что они «внесут свой позитивный вклад в работу партий, и на местах, и в центре, в Госдуме, федеральных органах власти».

«Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать», — подчеркнул глава государства.

Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что власти должны создать все необходимые условия для медицинской, психологической и социальной поддержки участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

