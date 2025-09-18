Тайны Матроскина: Сценарист рассказал о сложностях работы с «Союзмультфильмом»
Первый фильм медиафраншизы по произведениям Корнея Чуковского объединит героев писателя общим сюжетом, а картина про кота Матроскина расширит знакомую всем историю, рассказал НСН Олег Маловичко.
Сценарист Олег Маловичко, известный зрителю по сериала «Трасса», «Лихие» и фильмам «Лед» и «Притяжение» в разговоре с НСН назвал вызовом работу над первым фильмом по вселенной творчества Корнея Чуковского. Трудности поджидали и при создании сценария для полнометражного фильма про кота Матроскина, поскольку автор персонажа, писатель Эдуард Успенский, предоставил не так много информации о предыстории героя.
Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история». Как рассказал сценарист, столь масштабные проекты стали для него вызовом.
«Я бы назвал эти проекты не детскими, а скорее семейными. Делаю их в том числе и на взрослую аудиторию. Мне кажется, это история, которую может смотреть вся семья, и каждый из зрителей найдет в ней что-то для себя. Я и раньше делал семейное кино, к примеру, фильм «Лед» можно отнести к этой категории. Новая работа для меня вызов, но не как перед семейной историей, это не связано со сменой жанра с криминальной драмы на семейное кино. Вызов в том, что это проекты большого масштаба. Очень радостно и немного страшно от того, что я в это влезаю, приходится как-то с этим справляться», - заявил он.
По словам собеседника НСН, первый фильм медиафраншизы по произведениям Корнея Чуковского объединит героев, знакомых каждому, в одну общую историю.
«Корней Иванович Чуковский создал огромный мир. Не так много писателей в мировом масштабе могли бы гордиться тем же. В первом фильме этой истории мы постараемся максимально представить весь его мир со всеми полюбившимися зрителями разных поколений персонажами. У нас будет один сюжет, который объединит всех», - уточнил сценарист.
Как также рассказал Маловичко, для отдельного фильма про кота Матроскина многое пришлось придумывать с нуля.
«Это будет новая история. Мы отобрали из творческого наследия Успенского все, что касается Матроскина. На основе сведений попытались понять, откуда мог взяться такой персонаж, что в жизни могло его к этому привести. Разработали историю с огромным уважением и любовью к герою. Многое пришлось домысливать. У Успенского может быть написано одно слово: «Профессор». Что за профессор, как они встретились и что за этим стоит – пришлось изобретать самим. Кот Матроскин уже является сверхпопулярным персонажем, несколько поколений на нем выросло. Безусловно, миф нуждается в некотором освежении. Надеемся, что новая история и персонаж откликнуться зрителю», - сообщил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что зритель сегодня проявляет повышенный интерес к сказочным сюжетам, при этом заинтересован не просто в фильмах, а в разножанровых медиафраншизах. По ее словам, решение киностудии «Союзмультфильма» выделить игровое кино в отдельное направление свидетельствует о масштабе будущих проектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «И Маяковского, и Хоя!»: Сергей Жуков одобрил Кологривого на роль солиста группы «Сектор Газа»
- «Это наша смена»: Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
- В России все больше женщин планируют первую беременность после 45 лет
- Тайны Матроскина: Сценарист рассказал о сложностях работы с «Союзмультфильмом»
- Лавров: Евросоюз не хочет урегулирования на Украине
- Россиянам назвали плюсы и минусы употребления вина на работе
- Бизнес-эксперт из Китая: Умные наушники не заменят переводчиков с китайского
- Эстония полностью запретила покупку российского газа
- Юрист заявил, что Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все заработанное
- Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru