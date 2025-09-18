Тайны Матроскина: Сценарист рассказал о сложностях работы с «Союзмультфильмом»

Первый фильм медиафраншизы по произведениям Корнея Чуковского объединит героев писателя общим сюжетом, а картина про кота Матроскина расширит знакомую всем историю, рассказал НСН Олег Маловичко.

Сценарист Олег Маловичко, известный зрителю по сериала «Трасса», «Лихие» и фильмам «Лед» и «Притяжение» в разговоре с НСН назвал вызовом работу над первым фильмом по вселенной творчества Корнея Чуковского. Трудности поджидали и при создании сценария для полнометражного фильма про кота Матроскина, поскольку автор персонажа, писатель Эдуард Успенский, предоставил не так много информации о предыстории героя.

«Союзмультфильм» объявил о развитии направления игрового кино

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история». Как рассказал сценарист, столь масштабные проекты стали для него вызовом.

«Я бы назвал эти проекты не детскими, а скорее семейными. Делаю их в том числе и на взрослую аудиторию. Мне кажется, это история, которую может смотреть вся семья, и каждый из зрителей найдет в ней что-то для себя. Я и раньше делал семейное кино, к примеру, фильм «Лед» можно отнести к этой категории. Новая работа для меня вызов, но не как перед семейной историей, это не связано со сменой жанра с криминальной драмы на семейное кино. Вызов в том, что это проекты большого масштаба. Очень радостно и немного страшно от того, что я в это влезаю, приходится как-то с этим справляться», - заявил он.

Героев «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» назвали самыми узнаваемыми в России

По словам собеседника НСН, первый фильм медиафраншизы по произведениям Корнея Чуковского объединит героев, знакомых каждому, в одну общую историю.

«Корней Иванович Чуковский создал огромный мир. Не так много писателей в мировом масштабе могли бы гордиться тем же. В первом фильме этой истории мы постараемся максимально представить весь его мир со всеми полюбившимися зрителями разных поколений персонажами. У нас будет один сюжет, который объединит всех», - уточнил сценарист.

Не киностудия, а минихолдинг: Как «Союзмультфильм» встречает свое 89-летие

Как также рассказал Маловичко, для отдельного фильма про кота Матроскина многое пришлось придумывать с нуля.

«Это будет новая история. Мы отобрали из творческого наследия Успенского все, что касается Матроскина. На основе сведений попытались понять, откуда мог взяться такой персонаж, что в жизни могло его к этому привести. Разработали историю с огромным уважением и любовью к герою. Многое пришлось домысливать. У Успенского может быть написано одно слово: «Профессор». Что за профессор, как они встретились и что за этим стоит – пришлось изобретать самим. Кот Матроскин уже является сверхпопулярным персонажем, несколько поколений на нем выросло. Безусловно, миф нуждается в некотором освежении. Надеемся, что новая история и персонаж откликнуться зрителю», - сообщил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что зритель сегодня проявляет повышенный интерес к сказочным сюжетам, при этом заинтересован не просто в фильмах, а в разножанровых медиафраншизах. По ее словам, решение киностудии «Союзмультфильма» выделить игровое кино в отдельное направление свидетельствует о масштабе будущих проектов.

