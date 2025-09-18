Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история». Как рассказал сценарист, столь масштабные проекты стали для него вызовом.

«Я бы назвал эти проекты не детскими, а скорее семейными. Делаю их в том числе и на взрослую аудиторию. Мне кажется, это история, которую может смотреть вся семья, и каждый из зрителей найдет в ней что-то для себя. Я и раньше делал семейное кино, к примеру, фильм «Лед» можно отнести к этой категории. Новая работа для меня вызов, но не как перед семейной историей, это не связано со сменой жанра с криминальной драмы на семейное кино. Вызов в том, что это проекты большого масштаба. Очень радостно и немного страшно от того, что я в это влезаю, приходится как-то с этим справляться», - заявил он.