Лавров: Евросоюз не хочет урегулирования на Украине
Евросоюз не желает урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, это нежелание связано с тем, что завершение конфликта положит конец «многолетним попыткам» Европы «делать из Украины постоянные раздражители, а то и угрозу» России.
«Но ещё одним соображением может быть желание возродить европейскую военную машину, которая сейчас почти целиком зависит от США», - подчеркнул министр.
Он добавил, что Евросоюз пытается выстраивать по украинскому вопросу собственную линию - вопреки принципиальным подходам американского лидера Дональда Трампа, пишет RT.
Ранее Ранее Лавров заявил, что Запад пытается шантажом помешать формированию многополярности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
