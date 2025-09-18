Лавров: Евросоюз не хочет урегулирования на Украине

По его словам, это нежелание связано с тем, что завершение конфликта положит конец «многолетним попыткам» Европы «делать из Украины постоянные раздражители, а то и угрозу» России.

«Но ещё одним соображением может быть желание возродить европейскую военную машину, которая сейчас почти целиком зависит от США», - подчеркнул министр.

Он добавил, что Евросоюз пытается выстраивать по украинскому вопросу собственную линию - вопреки принципиальным подходам американского лидера Дональда Трампа, пишет RT.

Ранее Ранее Лавров заявил, что Запад пытается шантажом помешать формированию многополярности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».